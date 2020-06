Montpellier Mercato : Nicollin dément la piste Luca Zidane

Dans son édition du jour, Marca dévoilait un possible intérêt du Montpellier HSC pour Luca Zidane. Mais le président du club montpelliérain, Laurent Nicollin, a apporté des précisions sur cette piste.

Luca Zidane n'intéresse pas Montpellier

Libre en juin prochain, Luca Zidane pourrait débarquer en Ligue 1 la saison prochaine. Selon les informations du journal Marca, le Montpellier HSC souhaiterait le recruter afin de concurrencer ou remplacer Geronimo Rulli. Le club héraultais aurait déjà contacté Alain Migliaccio, agent du fils de Zinedine Zidane, pour envisager un transfert lors du mercato estival. Une information vite démentie par Laurent Nicollin. Joint par nos confrères du Midi Libre, le patron du club montpelliérain a exclu une possible arrivée de Luca Zidane au MHSC cet été. « Non. C'est l'agent qui nous a sondés, pas forcément l'inverse. C'est un très bon gardien, avec beaucoup de potentiel, mais dans ce profil-là, on a déjà Dimitry Bertaud », a-t-il déclaré.

Le club cherche un gardien de but n°1

Laurent Nicollin assure que le Montpellier HSC ne cherche pas une doublure pour ce poste. « Nous, ce qu'on cherche, c'est un numéro un », a-t-il ajouté. Cette sortie du président héraultais traduit également une autre réalité. Si le prêt de Geronimo Rulli comporte une option d'achat estimée à 11,5 millions d'euros, le MHSC ne compte pas l'activer et cherche son remplaçant en vue de la saison prochaine.