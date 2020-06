OM : Retournement, Eyraud ne veut pas d' Olivier Pickeu

Toutes les sources faisaient d’ Olivier Pickeu le grand favori pour le futur poste de directeur du football de l’OM. Mais aux toutes dernières nouvelles, l’ancien Angevin ne serait pas la piste N°1 des dirigeants de l’Olympique de Marseille.

L’OM pas attiré par Olivier Pickeu ?

Andoni Zubizarreta limogé il y a deux semaines, l’OM est en quête d’un directeur du football. Pour être nommé à ce nouveau poste dans l’organigramme de l’Olympique de Marseille, il faudra avoir le profil d’un expert en matière sportive et financière. Selon certaines rumeurs, après avoir fait auditionner plusieurs candidats attirés par le poste, Jacques-Henri Eyraud et son staff auraient décidé de confier le futur poste à Olivier Pickeu, ancien manager général du SCO Angers. Ce dernier aurait séduit les dirigeants olympiens par sa maîtrise des questions footballistiques. Mais mercredi, Le Phocéen signalait que l’ex-responsable angevin n’avait pas encore rencontré le président Jacques-Henri Eyraud et qu’il doutait de la volonté de ce dernier de le recruter. Ce jeudi, OM-United est plus incisif. Selon cette source, l’homme de 50 ans n’attire pas du tout le club olympien pour le poste de directeur du football. « « Pickeu c’est du vent. Il veut juste se montrer dans les médias. Le club travaille sur d’autres dossiers », a balancé l’insider.

Quelles autres pistes pour l’OM ?

Très peu d’autres noms ont circulé pour le futur poste de directeur du football de l’OM. Mais ce jeudi matin, La Provence annonçait que le dossier de Gianluca Nani a été proposé aux dirigeants marseillais. L’Italien de 57 ans semble taillé pour le poste, après ses passages à Brescia, à West Ham United et à Watford. Mais le quotidien régional n’a pas manqué de souligner que le dossier de Gianluca Nani avait très peu de chances de séduire les responsables marseillais. Et pourtant, il est désormais urgent pour l’OM de remplacer Andoni Zubizarreta, pour qui un accord définitif a finalement été trouvé pour un départ à l’amiable.