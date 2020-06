PSG Mercato : Une offre de 130 M€ pour 3 joueurs du Milan AC ?

Leonardo entend bel et bien renforcer l’effectif du PSG lors du prochain mercato. Le directeur sportif parisien envisagerait d’ailleurs de mettre 130 millions d’euros pour s'attacher les services de trois joueurs du Milan AC.

Le PSG préparerait une offre de 130 M€ pour trois Milanais

Le PSG a frappé un grand coup en bouclant le transfert définitif de Mauro Icardi. Le buteur argentin s’est engagé jusqu'en 2024 avec le Paris Saint-Germain. Et les prochains renforts du club de la capitale pourraient encore provenir de l’Italie. Il y a quelques mois, le nom de Gianluigi Donnarumma avait été cité parmi les cibles du Paris Saint-Germain. Le contrat du gardien de but expire en juin 2021 avec le Milan AC et le Paris Saint-Germain n’a pas encore tiré un trait sur cette piste. Selon les informations de Tuttosport, le portier italien pourrait être recruté par Leonardo à une année de la fin de son contrat. Le club milanais pourrait également être attaqué par le PSG sur deux autres éléments. Les milieux de terrain Lucas Paqueta et Ismaël Bennacer intéresseraient fortement Leonardo. Concernant l’Algérien, le directeur sportif parisien aurait déjà entamé les discussions avec son entourage en vue de son transfert. La source va un peu loin et révèle que le PSG préparerait déjà une offre à hauteur de 130 millions d’euros pour ces trois joueurs.

Difficile d'imaginer ce deal avant la fin de la saison

Nul doute que le Milan AC étudiera cette éventuelle offre, mais pas dans l'immédiat. 7e de Serie A, les Rossoneris se concentrent sur la reprise du championnat prévue le 20 juin prochain. Il faudra donc rester prudent quant à l’idée de cet éventuel « package », car il est loin d’être acquis. Le club italien n’a pas vraiment l’intention de céder ses meilleurs éléments lors du prochain mercato.