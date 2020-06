Tottenham : Heung-Min Son se livre sur son service militaire

Heung-Min Son, l'attaquant sud-coréen de Tottenham, est revenu, sur le site officiel des Spurs, sur les moments de son service militaire qui l'ont marqués.

Heung-Min Son : "Mes coéquipiers m'ont manqué !"

Heung-Min son a effectué le mois dernier son service militaire obligatoire dans la Marine sud-coréenne. Reparti avec les applaudissements de ses supérieurs, le joueur de Tottenham a livré quelques confidences sur son aventure. "C'était une bonne expérience. [...] J'ai vraiment apprécié ! Les gars étaient sympas. Les trois semaines ont été dures, mais j'ai essayé de profiter de ce service. Je ne sais pas comment les autres l'ont ressenti, mais pour moi les trois semaines ont été longues !" s'est souvenu l'international sud-coréen (87 sélections, 26 buts).

Ce fut aussi une belle aventure humaine pour le numéro 7 des Spurs. "Le premier jour, nous ne nous connaissions pas, mais une fois que nous avons fait connaissance, on passait toute la journée ensemble ! On travaillait, on s'entraidait, c'était fantastique ! [...] J'étais très excité de revenir ! Mes coéquipiers m'ont manqué. C'était un sentiment très spécial. Un jour, j'ai revu Harry Kane, le lendemain, Dele Alli, je les ai maintenant presque tous revus. Revenir et voir les joueurs avec le sourire, c'est une sensation incroyable. Je passe plus de temps avec eux qu'avec ma famille ! La façon dont ils m'ont accueilli était très émouvante" se remémore le joueur qui compte 3 buts en Coupe du Monde (2 en 2018 contre l'Allemagne et le Mexique, 1 en 2014 contre l'Algérie).