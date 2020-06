National : Le Sporting Club de Lyon vise la L1 d'ici 4 ans !

La feue Lyon-Duchère Association Sportive, club historique du 9e arrondissement lyonnais, laisse place au Sporting Club de Lyon et à ses nouveau projets, pour le moins ambitieux.

Sporting Club de Lyon, objectif Ligue 1 d'ici 4 ans !

Promue en National 1 en 2016, la Duchère (quartier de 15 000 habitants du 9e arrondissement de Lyon) voit les choses en grand. D'abord, son club change de nom. Exit "Lyon-Duchère AS", le club devient officiellement le Sporting Club de Lyon. Et puis l'arrivée d'un nouvel actionnaire, 6e Sens Immobilier (actionnaire majoritaire à 70 % du LOU Rugby), va permettre d'augmenter le budget du SCL de 30 % environ, passant de 2,3 M€ à 3 M€. D'après les propos relayés par RMC, la direction voudrait "Faire de ce club de quartier le deuxième club professionnel de football à Lyon".

L'objectif est en effet très ambitieux. Le club veut accéder à la Ligue 2 dès l'année prochaine et se laisse jusqu'en 2024 pour goûter aux joies de la Ligue 1. C'est Emmanuel Da Costa, l'ancien entraîneur de Quevilly-Rouen, qui sera à la manoeuvre des opérations après avoir succédé à Laurent Roussey en 2019. Si leurs rêves devenaient réalité, les Duchérois devront changer d'enceinte puisque l'actuelle, le stade de Balmont, n'est pas aux normes. "On voudrait une infrastructure moderne de 8 000 places" a déclaré le président Mohamed Tria. Dans la région lyonnaise, l'ancien stade du LOU à Vénissieux semble se rapprocher de cette condition, il comporte 11 000 places et ce serait d'ailleurs ce stade que le Sporting viserait.