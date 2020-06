Mercato PSG : Alex Telles parti pour rester au FC Porto ?

Pisté par le PSG depuis plusieurs semaines, Alex Telles n’est pas proche de rejoindre le club de la capitale. Le président du FC Porto, Jorge Nuno Pinto, s’est d'ailleurs exprimé sur ce dossier.

Alex Telles encore loin du Paris Saint-Germain ?

Du nouveau dans le dossier Alex Telles ! Auteur d’une belle saison avec le FC Porto (10 buts et 9 passes décisives en 40 rencontres), le défenseur brésilien intéresserait fortement le Paris Saint-Germain. Le club parisien voudrait le recruter afin de compenser le probable départ de Layvin Kurzawa. Les Parisiens auraient déjà entamé les négociations et le journal A Bola indiquait récemment que le club de la capitale et le FC Porto auraient trouvé un accord pour son transfert à hauteur de 25 millions d’euros. Mais ce dossier est loin d’être bouclé comme l’a expliqué le président du club portugais Jorge Nuno Pinto.

La déclaration énigmatique du président du FC Porto

Pour l’heure, Alex Telles est loin de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et le joueur de 27 ans pourrait finalement poursuivre son aventure au FC Porto. Jorge Nuno Pinto a déclaré que la crise sanitaire a complètement chamboulé le marché des transferts et que « les transactions sont pour l’instant suspendues ». « Par exemple, l’un de nos joueurs était sur le point de rejoindre le Championnat de France. Mais les championnats ont été annulés et les clubs se sont retrouvés sans la capacité nécessaire pour finaliser les transferts » a-t-il confié sans pour autant mentionner le nom d’Alex Telles.