OL Mercato : Grosse menace signalée chez les titis cet été ?

Alors que l’été approche, l’ OL pourrait perdre pas mal de pépites au prochain mercato. En quête de temps de jeu pour la plupart, des jeunes lyonnais vont animer la prochaine fenêtre des transferts.

Vague de départs signalée chez les pépites de l’ OL

Au moment où l’ OL prépare son mercato estival, le club de Jean-Michel Aulas devrait aussi perdre pas mal d’éléments. Comme chez les professionnels, les plus jeunes pourraient également quitter Lyon. Dans ce sens, L’Equipe annonce que Melvin Bard pourrait partir cet été. Le jeune latéral n’a joué qu’un seul match (45 minutes contre le Nîmes Olympique) la saison dernière. Rudi Garcia a même préféré repositionner Maxwel Cornet comme arrière gauche pour compenser les absences de Youssouf Koné et Fernando Marçal. Désireux de gagner en temps de jeu, le défenseur de 19 ans souhaiterait quitter les Gones selon le journal national. Il aurait des courtisans en Ligue 1 (Reims, Lorient, Brest et Nice) et même en Allemagne (Eintracht Francfort).

Deux prêts et un départ déjà actés ?

D’autres jeunes devraient emboîter le pas à Melvin Bard. Certains devraient notamment être prêtés à des clubs de Ligue 2. Il s’agit notamment de Yann Kitala et d’Hermann Tebily. Le premier cité vient de terminer sa pige à Lorient et devrait partir en prêt à l’AC Ajaccio. Quant au deuxième, il devrait être prêté au FC Sochaux. Le journal révèle également qu’un autre titi a déjà quitté l’ OL. Pas conservé par Lyon, Marlone Foubert-Jacquemin va poursuivre sa carrière en Espagne du côté de Villareal. Le joueur de 17 ans aurait paraphé un contrat de 3 ans avec le sous-marin jaune. Outre ces cas, celui d’Amine Gouiri interpelle également. Avec la signature de Karl Toko-Ekambi et l’arrivée de Tino Kadewere, le jeune attaquant lyonnais semble condamné à un départ. Si jusqu’ici il a toujours clamé son envie de rester à Lyon, il est peut-être temps pour lui de gagner du temps de jeu ailleurs.