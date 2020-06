ASSE Mercato : Aouchiche, la Juventus prête à une folie ?

En pole dans le dossier Adil Aouchiche, l’ASSE voit désormais la Juventus Turin s’intéresser à la piste menant au jeune milieu de terrain polyvalent du PSG. Les recruteurs turinois ne devraient pas hésiter à formuler ce que l’AS Saint-Etienne aura du mal à proposer au jeune talent.

L’ASSE favorite pour Adil Aouchiche ?

Adil Aouchiche, en fin de contrat aspirant, ne devrait pas signer son premier contrat professionnel avec le PSG, son club formateur. Pour la suite de sa carrière, le prodige de 17 ans (3 matchs et 1 but toutes compétitions confondues cette saison) est visé par plusieurs écuries, dont l’ASSE, le LOSC et Arsenal. Mais c’est surtout l’ASSE qui semble déterminée à obtenir la signature de la pépite lors du mercato estival. A cet effet, les recruteurs stéphanois avaient invité Adil Aouchiche à visiter leurs installations jeudi et vendredi derniers. Un coup qui aurait pu faire croire que le club ligérien était en pole dans le dossier.

La Juventus Turin désormais dans le coup ?

Mais l’affaire pourrait prendre une autre allure, et cela au grand dam de la formation stéphanoise. En effet, selon les informations de Sport Mediaset, la Juventus Turin s’intéresserait désormais à la perle du PSG. Or, le jeune international français des catégories U16, U17 et U18 réclame une prime à la signature de 4 millions d’euros. Une somme que l’AS Saint-Etienne aura un mal fou à aligner, à la différence de la Juventus Turin… La concurrence de la Vieille Dame pour le natif de Blanc-Mesnil n'est pas une bonne nouvelle pour le club forézien.