FC Nantes : Une belle somme à venir grâce à Alban Lafont ?

Après une saison convaincante sous le maillot du FC Nantes, Alban Lafont a tapé dans l’œil du Real Madrid. Prêté par la Fiorentina, il pourrait faire l'objet d'un transfert cet été du club italien vers La Casablanca.

FC Nantes : Alban Lafont vers un retour anticipé à la Fiorentina ?

Prêté au FC Nantes par la Fiorentina, Alban Lafont devrait rester chez les canaris pour deux saisons. Mais d'après Ouest France, il pourrait déjà repartir dans son club d'origine cet été. La raison, un grand club, le Real Madrid, serait intéressé par ses services. La Fiorentina qui pourrait le vendre à un prix XXL a donc tout intérêt à le faire revenir à la maison pour l'organisation de son transfert vers le géant espagnol. C'est cette possible vente du portier de 21 ans au Real Madrid qui pourrait rapporter de l'argent au FC Nantes. En effet, le club italien devrait racheter la dernière année de contrat de prêt d' Alban Lafont au FCN. Les canaris pourraient donc percevoir près de 4 millions d'euros pour le retour de l'ancien joueur de Toulouse FC dans son club.

Pourquoi le Real Madrid lorgne-t-il Alban Lafont

Le Real Madrid n'a pas été convaincu par le portier parisien Alphonse Aréola. Ce dernier ne devrait donc plus être la doublure de Thibaut Courtois la saison prochaine. Zinédine Zidane cherche un nouveau portier capable de représenter une réelle alternative à son gardien belge. Alban Lafont semble armé pour jouer ce rôle au regard de ses belles performances au TFC cette saison. En effet, avec le 13e de la dernière saison de Ligue 1 à 28 matchs, le portier natif de Ouagadougou a joué 27 matchs. Il a encaissé 29 buts et réalisé 10 clean-sheet. Ces belles performances ont permis aux FC Nantes d'arracher la place de 7ème meilleure défense du championnat français et ainsi de jouer le milieu de tableau. Ce portier intéresserait les recruteurs du Real Madrid, lesquels penseraient à en faire leur prochain gardien numéro 2. Si le prix du jeune gardien de but n'était estimé qu'à 11 millions d'euros par Transfermarkt, celui-ci pourrait bien augmenter, surtout parce que la Fiorentina serait obligée de reverser une partie de la somme au FC Nantes.