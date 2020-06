OL : Ligue 1, Jean-Michel Aulas prépare un nouveau joker

Alors qu’il doit être fixé par le Conseil d’Etat en début de semaine prochaine, Jean-Michel Aulas ne manque pas de ressource. Après le tribunal administratif de Paris et le Conseil d’Etat, le président lyonnais pourrait saisir une autre autorité.

La guerre entre la LFP et Jean-Michel Aulas encore loin de sa fin

Jean-Michel Aulas compte défendre son droit jusqu’au bout. S’il a été débouté par le tribunal administratif de Paris, le président lyonnais a par la suite saisi le Conseil d’Etat. La haute juridiction va d’ailleurs rendre son verdict « lundi ou mardi » comme l’a annoncé jeudi Bertrand Dacosta, le juge en charge de cette affaire. En attendant, le patron de l’OL serait en train de préparer une nouvelle offensive. Selon Le Parisien, le dirigeant lyonnais entend saisir l’Autorité de la concurrence. Le journal francilien indique que Jean-Michel Aulas veut dénoncer un complot de certains de ses homologues de Ligue 1 en intelligence avec la Ligue de Football Professionnel.

Aulas victime d’un complot ?

Le Parisien révèle ainsi que Jean-Michel Aulas soupçonne certains dirigeants de Ligue 1 de vouloir l’exclure des Coupes d’Europe la saison prochaine. D’où leur choix de voter en faveur d’un arrêt de la Ligue 1 à la 28e journée et non à la 27e journée. Avec ce verdict entériné par la LFP, l’OL finit à la 7e place du championnat. Un affront pour le patron des Gones qui veut désormais en avoir le cœur net. Il suspecte des « réunions secrètes » sur WhatsApp entre ses concurrents avec pour but de l’écarter de l’Europe. « Si c'était le cas, il y aurait une plainte déposée pour entente. C'est quelque chose que je ne peux pas imaginer », avait d’ailleurs prévenu JMA dans un entretien au journal francilien en mai. Comme quoi, les démêlés entre le patron des Gones et la LFP sont encore loin de leur issue.