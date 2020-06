Troyes Mercato : ESTAC, Lenny Pintor parti pour rester ?

Séduit par Lenny Pintor, les dirigeants de l’ ESTAC pourraient approcher l’Olympique Lyonnais afin de le conserver en prêt lors de la saison prochaine.

Lenny Pintor, du temps de jeu à l' ESTAC

Transféré à l’Olympique Lyonnais en août 2018 en provenance du Stade Brestois contre un chèque de 5 millions d’euros, Lenny Pintor n’a joué que 8 petites minutes avec l’équipe premières des Gones. Prêté à l’ESTAC au mercato estival 2019 pour retrouver du temps de jeu, le buteur de 19 ans s’est un peu plus épanoui, et a convaincu. Selon L’Equipe, les dirigeants Aubois souhaiteraient le conserver en prêt une saison supplémentaire. Une option d’achat pourrait également être inclus dans le deal en cas de montée de Troyes en Ligue 1 Conforama. Rappelons que les troyens n’étaient pas loin de remplir cet objectif et ont terminé 4ème cette saison, à seulement 2 points de la 2ème place.

Lenny Pintor, un attaquant prolifique

Cette saison, Lenny Pintor a été l’attaquant le plus efficace de l’ ESTAC. Utilisé à 19 reprises en Domino’s Ligue, l’attaquant de 19 ans a inscrit 4 buts. Un total qui peut paraitre faible mais qui ne l’est pas vraiment lorsque l’on regarde le temps de jeu du natif de Sarcelles. S’il est le 2ème attaquant troyen à avoir participé à plus de matchs, il n’a pourtant joué que 677 minutes, n’étant titulaire qu’à 5 reprises.