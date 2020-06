Lille OSC : Yohan Cabaye se remémore la saison du titre

Lors d’un live réalisé avec Ludovic Obraniak, Yohan Cabaye en a profité pour revenir sur la saison 2010-2011, qui a vu le LOSC remporter le championnat et la Coupe de France.

Une saison mémorable du LOSC

57 ans après le dernier titre de champion de France du LOSC en 1954, la saison 2010-2011 a vu les Dogues s’imposer en leader en France, réalisant le doublé championnat, coupe de France. S’imposant comme un sérieux candidat au titre assez rapidement, Lille n’a lâché la première place du classement qu’à deux reprises entre la 1ère et la 38ème journée. Meilleure attaque (68 buts inscrits) et meilleure défense (36 buts concédés), le LOSC sera sacré champion de France le 21 mai 2011 avec 8 points d’avance sur l’Olympique de Marseille, 7 jours après sa victoire en finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Une excellente saison des lillois, dont Yohan Cabaye se souvient encore.

Yohan Cabaye se souvient de cette saison

« C’étaient mes premiers titres avec mon club de cœur » a expliqué Yohan Cabaye dans un live avec son ex-coéquipier Ludovic Obraniak. S’il estime que « tout le monde a joué un rôle décisif dans la conquête des deux titres », le natif de Tourcoing a été l’un des grands artisans de ce titre, inscrivant 5 buts et délivrant 11 passes décisives en 50 matchs. Durant cette saison, l’ex-international tricolore a été le 5ème joueur le plus utilisé de l’effectif lillois, derrière Mickael Landreau (55), Rio Mavuba (54), Eden Hazard (54) et Moussa Sow (51).