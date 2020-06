Bordeaux, Toulouse Mercato : Un intérêt pour Luca Zidane ?

Annoncé dans le viseur des recruteurs montpelliérains, Luca Zidane ne devrait pas rejoindre le Mhsc, mais plutôt les Girondins de Bordeaux ou Toulouse FC. Ces deux clubs seraient intéressés par les services du fils de la légende Zinédine Zidane.

Luca Zidane bientôt en Ligue 1 ou Ligue 2 ?

Aujourd’hui, Marca a révélé que Luca Zidane pourrait rebondir en France. Après un prêt d’un an au Racing Santander, le portier de 22 ans a disputé 29 matchs, pour 6 clean-sheet et 37 buts encaissés en 2ème division espagnole. Cependant, le fils de l’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane ne devrait pas voir les dirigeants madrilènes prolonger son contrat. Le quotidien espagnol annonçait également que Montpellier, qui recherche activement un gardien serait intéressé par le natif de Marseille. Une rumeur vite démentie par Laurent Nicollin qui a précisé que les contacts ont été établis par l’agent du joueur, mais que le club n'a pas été intéressé par l’ex-international U20 tricolore. Selon une rumeur du site Le10Sport, ce seraient maintenant aux Girondins de Bordeaux et à Toulouse FC d'étudier le cas Luca Zidane.

Toulouse et Bordeaux cherchent un gardien

Dès l’arrivée en prêt de Lovre Kalinic, Baptiste Reynet a été mis sur le banc par l’entraîneur Denis Zanko. Une situation qui ne plait pas au portier de 29 ans qui cherche un nouveau point de chute. De son côté, le gardien croate va retourner du côté d’Aston Villa le 30 juin prochain. À la recherche d’un nouveau gardien, le Téfécé pourrait se pencher sur la situation de Luca Zidane, qui recherche du temps de jeu. De leur côté, les Girondins de Bordeaux disposent déjà de Benoit Costil et de Gaëtan Poussin. Cependant, les Marines et Blancs pourraient vouloir combler le départ de Paul Bernardoni au SCO d’Angers. Une destination qui pourrait séduire le fils de Zinedine Zidane.