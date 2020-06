Portugal : Benfica tenu en échec mais prend la tête

Le Benfica Lisbonne s'est montré incapable de battre Tondela au stade de la Luz (0-0), jeudi soir, pour le compte de la 25e journée de Liga NOS.

Benfica domine, mais Tondela ne faiblit pas

Après Porto, Benfica manque aussi son retour à la compétition. Le club lisboète avait l'occasion de prendre deux longueurs d'avance au sommet du classement. Mais il a été tenu en échec par Tondela ce jeudi soir (0-0). En première période, malgré la domination des coéquipiers de Rafa, Tondela a tenu bon et les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score nul et vierge.

Il a fallu attendre la seconde période et l'apparition de crampes dans le camp de Tondela pour voir les hommes de Bruno Lage prendre vraiment le contrôle du match, mais les locaux tiennent. Sur corner, dans le temps additionnel (90e+3), Sousa a bien cru offrir la victoire aux siens, mais sa tête a été repoussée par un défenseur.

Benfica prend la tête du classement

Avec ce point du match nul, Benfica rejoint Porto en tête du classement, et le devance grâce à une meilleure différence de buts. Tondela, 13e au classement, compte désormais sept points d’avance sur Portimonense, 17e et premier relégable, et seulement quatre points de retard sur Moreirense, 8e.