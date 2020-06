Rachat de l’OM : Al-Walid ben Talal détruit les rumeurs

Ces derniers mois, Al-Walid ben Talal a régulièrement été associé à un rachat de l’OM. Ce vendredi, l’entourage du milliardaire saoudien s'est exprimé sur le sujet relatif à ce rachat de l’Olympique de Marseille.

Rachat de l’OM par Al-Walid ben Talal, une autre vérité

Mohamed ben Salman pas intéressé non plus ?





Selon plusieurs sources, Frank McCourt serait déçu du gouffre financier qu’est l'Olympique de Marseille et souhaiterait le vendre. Al-Walid ben Talal avait été annoncé comme le grand favori pour un rachat de l'OM. Plusieurs rumeurs ont même assuré que les négociations entre le propriétaire de l’Olympique de Marseille et l’homme d’affaires saoudien étaient très avancées. Il ne restait plus qu’à trouver un accord sur les 250 millions d’euros, dont 150 millions d’euros pour les passifs, réclamés par l’Américain et à régler l’épineuse question du stade Orange Vélodrome. Et pourtant, Al-Walid ben Talal ne serait pas du tout intéressé par un rachat de l’OM. Selon La Provence , un proche du Saoudien aurait déclaré : « Il n'aime pas le football ! Frank McCourt ne veut pas vendre le club et, si c'était le cas, Al-Walid ne l'achèterait pas », avant d’insister : « Je vous le répète : Al-Walid est une rumeur infondée. »D’autres rumeurs indiquaient qu’ Al-Walid ben Talal n’était qu’une couverture dans cette histoire et que le véritable intéressé par un rachat de l'Olympique de Marseille était Mohamed ben Salman, prince héritier et vice-premier ministre d'Arabie Saoudite. Ces informations ne seraient pas vraies non plus. « Il a suffisamment d'emmerdes pour ne pas se mettre dans le foot », a expliqué un initié du dossier. Mais selon ce connaisseur du dossier, le club marseillais pourrait être racheté par un fonds d’investissement. Depuis le rachat du PSG par le fonds d'investissement QSI, le club a changé de dimension. Les fans marseillais espèrent donc qu'en cas de rachat de leur club, les nouveaux repreneurs auront les reins assez solides pour créer un bouleversement similaire à celui qui s'est produit au Paris Saint-Germain.