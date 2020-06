Mercato Barcelone : Griezmann veut finir sa carrière en MLS

Tout le monde le sait, Antoine Griezmann est un adepte de la culture américaine. À tel point que le champion du monde français pourrait bien terminer sa carrière en MLS.

"Je veux vraiment y jouer"

Antoine Griezmann a un rêve : jouer aux États-Unis. Et le natif de Mâcon compte bien le réaliser comme il l’a confié au Los Angeles Times dans une interview ce jeudi. "Gagner la Liga et la Ligue des Champions avec le Barça est un rêve, et aussi mon objectif", a-t-il déclaré. "Après avoir gagné, quoi qu'il arrive, il y a une autre Coupe du monde (à remporter) au Qatar. Et après la MLS." Si l’ancien joueur de la Real Sociedad n’a pas encore décidé dans quelle franchise il évoluera, le numéro 7 du Barça ne compte pas s’exiler aux USA pour faire de la figuration. "Je ne sais pas avec quelle équipe, mais je veux vraiment y jouer. Pour moi, c'est un objectif de terminer ma carrière aux États-Unis, avec la possibilité de bien jouer et de faire partie de l'équipe qui lutte pour un titre", a-t-il insisté.

Griezmann veut rejoindre Beckham

Il y a deux ans, l’international français avait déjà fait part de son souhait de rejoindre la MLS, privilégiant deux villes : Los Angeles et Miami. "Si Beckham me veut dans son club, alors, j’irai", avait-il confié dans les colonnes de L’Equipe Magazine. "Je veux terminer en MLS. Après, on verra si c’est à Los Angeles ou Miami. Ce sont deux bonnes villes. J’aime la mentalité et la culture du show qu’il y a aux Etats-Unis". Âgé de 29 ans, Antoine Griezmann a aussi récemment indiqué qu'il voulait s'inscrire dans le temps avec le Barça, qu'il a rejoint l'été dernier.