Stade Rennais SRFC : Real Madrid, Camavinga reçoit un conseil

Le Real Madrid est déterminé à signer Eduardo Camavinga, jeune milieu défensif du Stade Rennais, lors du mercato estival. Un intérêt qui fait parler pas mal de monde, dont Mario Melchiot, ancien joueur de la formation bretonne.

Eduardo Camavinga, priorité estivale du Real Madrid ?

Pour doubler Casemiro au poste de sentinelle, le Real Madrid voudrait attirer Eduardo Camavinga, très performant au Stade Rennais cette saison (35 matchs et 1 but toutes compétitions confondues). Selon les dernières nouvelles relatives au dossier, les recruteurs madrilènes auraient récemment rencontré l’entourage du minot breton de 17 ans et une offre alléchante devrait bientôt être formulée auprès des dirigeants rennais. Le dossier serait une priorité pour l’entraîneur merengue Zinedine Zidane, séduit par l’aisance technique, la vision de jeu, la facilité de dribble et l’assurance de l’international espoir français.

Quel choix pour le prodige rennais ?

L’intérêt du Real Madrid pour Eduardo Camavinga laisse très peu de monde indifférent. Interrogé à son tour par Goal, Mario Melchiot a répondu que le minot devrait se décider librement sans demander l’avis de personne. « Permettez-moi de vous dire quelque chose, en tant que joueur, faites simplement ce qui vous convient et n'écoutez pas ce que les gens vous disent. […] Je pense que vous devriez toujours considérer votre développement », a expliqué l’ancien Rennais (2006-2007). Selon le Néerlandais, le natif de Miconje est un très bon joueur : « Il est très jeune mais je l'ai vu plusieurs fois et je l'aime bien en tant que joueur. Il est doué, il voit les choses, il est à l'aise sur le ballon et dribble très bien au milieu du terrain. » S’il se croit capable de s’en sortir au Real Madrid, il ne doit pas attendre. « S'il pense qu'il peut réaliser de grandes choses à Madrid maintenant, il devrait y aller », a conseillé l’ancien de l’Ajax Amsterdam.