ASSE Mercato : Yohan Cabaye à Lille OSC ou au RC Lens ?

En fin de contrat à l’ ASSE, Yohan Cabaye a plusieurs pistes devant lui. Il songe au LOSC, son club formateur mais Le RC Lens le lorgne également. Le milieu de terrain fait le point sur son futur.

ASSE : Cabaye rêve de finir sa carrière au LOSC

Libre de tout engagement à l’ASSE dès le 30 juin, Yohan Cabaye pourra rejoindre le club de son choix cet été. Il s’attend à tout, car il dispose d’une saison supplémentaire en option dans son bail à l’AS Saint-Étienne. Cependant, le joueur de 34 ans rêve de finir sa carrière au LOSC où elle a commencé. « Dans mon idéal de carrière, j’aimerais boucler la boucle à Lille où j’ai commencé », a-t-il lâché sur Instagram. Toutefois, il est certain que le club nordiste a un projet dans lequel il ne rentre pas. Du coup, Yohan Cabaye avoue que l’opportunité ne se présentera pas. « Malheureusement, je pense que ça ne sera pas possible. Aujourd’hui, Lille OSC a une certaine philosophie qui ne correspond pas avec le moment donné de ma carrière », a-t-il expliqué.

Yohan Cabaye au RC Lens ? « C’est impossible » !

En quête de joueurs d’expérience à l’occasion de son retour en Ligue 1, le RC Lens aurait des vues sur l’ancien joueur du PSG (2014-2015). Sur l’intérêt supposé des Sang et Or, il a répondu de façon catégorique : « c’est faux. Ils ne m’ont pas approché ». De toutes les façons, pour Yohan Cabaye, « c’est impossible » de rejoindre le rival du LOSC. Pour rappel, ce dernier a fait sa formation au sein du club lillois entre 1998 et 2004. Il y a été lancé ensuite dans le monde professionnel, lors de la saison 2004-2005. Après 7 saisons consécutives en Ligue 1, le natif de Tourcoing avait rejoint Newcastle en Angleterre en 2011.