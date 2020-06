RC Lens Mercato : Un joli coup en préparation au Venezuela ?

Futur pensionnaire de Ligue 1, le RC Lens attend du renfort cet été pour la saison prochaine. Le club nordiste serait dans ce sens intéressé par un portier vénézuélien.

Le RC Lens sur les traces d’un portier au Venezuela

Vice-champion de Ligue 2, le RC Lens prépare déjà son retour en Ligue 1 la saison prochaine. Les Sang et Or comptent signer des renforts cet été et tous les postes pourraient être pourvus. S’agissant du poste de gardien de but, le club artésien pourrait accueillir une recrue vénézuélienne. S’appuyant sur des sources sud-américaines, L’Equipe indique que Lens serait intéressé par Wuilker Farinez. Âgé de 22 ans, le portier évolue actuellement en première division colombienne du côté de Millonarios. Le journal révèle que Joseph Oughourlian, le patron des Sang et Or, est un actionnaire majoritaire de la formation colombienne, chose qui devrait faciliter la venue de l’international vénézuélien (22 sélections). Cela a déjà été le cas avec son ancien coéquipier Jader Valencia prêté par le club bogotanais au Racing.

Futur remplaçant de Jean-Louis Leca ?

Formé au Caracas FC, Wuilker Farinez a rejoint Millonarios en 2018. Il s’est vite imposé comme titulaire dans les cages du club colombien. Le RC Lens souhaiterait dans un premier temps l’enrôler dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. En cas de prêt satisfaisant, le Vénézuélien pourrait plus tard prendre la succession du vétéran Jean-Louis Leca. A Lens depuis deux saisons, le portier de 34 ans entre dans la dernière année de son contrat cet été. Selon le média colombien Caracol, le transfert définitif de Farinez pourrait coûter 4 millions d’euros au Racing.