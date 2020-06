PSG Mercato : Dries Mertens a fait reculer le Paris SG !

En quête de renfort offensif, le Paris Saint-Germain a tenté de recruter Dries Mertens, en fin de contrat avec Naples. Mais le Belge avait déjà une idée précise pour la suite de sa carrière.

Dries Mertens au PSG, l’intérêt n’était pas réciproque

Dries Mertens réalise une bonne saison à Naples (12 buts et 6 passes décisives en 26 rencontres), mais le flou persiste sur son avenir. En effet, l’international belge n’a toujours pas prolongé son contrat expirant le 30 juin prochain avec le Napoli et les prétendants ne manquent pas pour le recruter. Outre l'Inter Milan, Chelsea ou encore l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain s’est montré très intéressé. Le Parisien révèle dans son article du jour que le PSG s’est permis de se montrer entreprenant ces derniers mois auprès de l’attaquant napolitain. Les Parisiens souhaitaient le recruter gratuitement à l’issue de la saison, mais la réponse a été assez simple du côté de Dries Mertens. Le Diable Rouge n’a pas marqué sa réciprocité, car il a déjà une idée précise concernant la suite de sa carrière.

Dries Mertens souhaite prolonger avec le Napoli

Le Parisien révèle en effet que le PSG s’est heurté au refus de Dries Mertens qui n’a qu’une seule envie, il souhaite poursuivre son aventure à Naples. Une belle occasion donc ratée pour Paris, mais cela reste tout de même une bonne nouvelle pour les Napolitains. Les dirigeants italiens s’activent en coulisse pour renouveler le bail du joueur de 33 ans avec une belle revalorisation salariale.