Montpellier HSC : Der Zakarian vise un jeune talent du SRFC

Laurent Nicollin et ses troupes s’activent à renforcer l’effectif de Michel Der Zakarian lors du mercato estival. A cet effet, le Montpellier HSC se serait de nouveau lancé aux trousses de Lucas Da Cunha, jeune talent du Stade Rennais.

Lucas Da Cunha toujours visé par le Montpellier HSC ?

Fin mars, François Rauzy, journaliste de France Bleu Armorique, annonçait l'intérêt du Montpellier HSC pour Lucas Da Cunha, joueur du Stade Rennais qui aura 19 ans le 09 juin prochain. Hier jeudi, le journaliste Mohamed Toubache-Ter relance, via son compte Twitter, l’information sur l’intérêt des recruteurs montpelliérains pour un joueur prometteur des équipes de jeunes des Bretons. Mais Mohamed Toubache-Ter n’a pas mis de nom sur ce joueur. Allezpaillade a pris le temps « de lire les commentaires et de faire une petite recherche dans les historiques pour mettre un nom sur cette information » de Mohamed Toubache-Ter et a découvert que le joueur en question était le même que celui qui avait déjà été cité par François Rauzy, à savoir Lucas Da Cunha.

Qui est Lucas Da Cunha ?

Lucas Da Cunha est un joueur très talentueux évoluant avec la réserve du Stade Rennais. Le jeune milieu offensif très technique, bon dribbleur, gros frappeur et très porté sur le jeu offensif, signe son premier contrat professionnel à 16 ans. Il s’était fait remarquer par les recruteurs héraultais en 2019, quand le Montpellier HSC avait été battu par le Stade Rennais (0-4) en finale U19, avec un triplé du prodige breton. Avant l’arrêt de la saison, le joueur polyvalent (milieu axial ou excentré gauche) a été aligné 5 fois par l’entraîneur Julien Stéphan. Son contrat prend fin en juin 2021.