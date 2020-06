RC Lens Mercato : N’Doram, pourquoi il a signé au FC Metz ?

Sollicité par le RC Lens, Kévin N’Doram a décidé de poursuivre sa carrière au FC Metz où il a passé la saison dernière en prêt. Il justifie son choix.

Le projet du RC Lens n'a pas séduit Kévin N’Doram

Kévin N’Doram ne jouera pas avec le RC Lens en Ligue 1. Il n’a pas répondu à l’intérêt du club promu dans l’élite. Le milieu défensif reste finalement au FC Metz où l’AS Monaco l’avait prêté lors de l’exercice 2019-2020. Jeudi, il a signé un long bail de 4 saisons, soit jusqu’en juin 2024, avec le club lorrain. Pour justifier son choix, la cible du Racing Club de Lens a déclaré : « Le projet messin m’a séduit et le club m’a prouvé qu’il avait une grande confiance en moi ». Kévin N’Doram s’est également dit « très heureux et fier de poursuivre l’aventure avec le FC Metz ». Toujours dans sa réaction à la signature de son nouveau contrat, il a souligné son « impatience à retrouver les terrains et le championnat », afin de pouvoir continuer à montrer ce qu’il vaut ».

Le RC Lens ne bénéficiera pas des services du polyvalent N’Doram

Kévin N’Doram (24 ans) a tapé dans l'oeil du RC Lens cette saison, lors de ses 22 apparitions, dont 20 en Ligue 1. Lors de la vingtaine de matchs disputés en championnat sous le maillot des Grenats, il a été titulaire 19 fois, preuve qu’il est un pilier de l’équipe de Vincent Hognon. C’est d’ailleurs cette confiance de l’entraineur du FC Metz qui a débouché sur le transfert définitif du polyvalent joueur formé et révélé à l'AS Monaco (entre 2010 et 2020). Notons que Kévin N’Doram, en plus de son poste de prédilection dans l’entrejeu, peut évoluer au poste de défenseur central.