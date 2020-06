ASSE : Nouveau maillot de Sainté, les supporters impliqués

L’ ASSE a décidé d’impliquer ses supporters lors du renouvellement de son partenariat avec son équipementier, Le Coq Sportif. Le peuple vert est ainsi associé à la confection du nouveau maillot officiel.

ASSE : Les supporters invités à écrire une nouvelle histoire avec Le Coq Sportif

Pour la célébration du renouvellement de son partenariat historique avec Le Coq Sportif, l’ASSE a invité ses supporters « à laisser leurs empreintes sur la nouvelle tenue du club, version 2020-2021 ». Selon les explications des Verts, « chaque supporter peut envoyer une photo ou une vidéo de soutien à l’équipementier et au club ». L'objectif de ces photos ou vidéos est en effet de former une mosaïque reconstituant le nouveau maillot, dont le lancement officiel est prévu en juillet 2020. En plus « des conditions créées pour une collaboration durable », l’ASSE et son légendaire équipementier « ont décidé d’écrire la suite de leur histoire, et ils l’écriront en Vert ».

Roland Romeyer se réjouit du long bail avec Le Coq Sportif

Roland Romeyer, le président du directoire du club ligérien a expliqué le long partenariat avec l’équipementier de l’Équipe de France. « Une longue histoire nous lie déjà au Coq Sportif et nous sommes très heureux de la prolonger. Ce partenariat a d’autant plus de sens pour nous que notre équipementier défend un savoir-faire français », a indiqué le dirigeant stéphanois. L'associé de Bernard Caïazzo a rappelé ensuite que « lors de ces cinq dernières années, l'ASSE et son partenaire se sont encouragés mutuellement dans leurs projets de développement respectifs ». Pour finir, Roland Romeyer s'est dit « fiers de voir Coq Sportif prendre encore une autre dimension ».