Strasbourg : Abdallah Ndour, son transfert à Sochaux bouclé !

Le mercato de Sochaux-Montbéliard s'accélère. Le club sochalien aurait bouclé le transfert d’ Abdallah Ndour en provenance du Racing Club de Strasbourg Alsace.

C'est fait, Abdallah Ndour va rejoindre Sochaux

Le FC Sochaux-Montbéliard continue de se renforcer en vue de la prochaine saison de Ligue 2. Le club sochalien a récemment bouclé les signatures de Florentin Pogba, Bryan Soumaré, Joseph Lopy et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le FCSM serait d'ailleurs parvenu à boucler le transfert d’Abdallah Ndour. Selon les informations de France Bleu, le défenseur sénégalais va s’engager avec Sochaux. Un accord de principe aurait été conclu entre les différentes parties et Abdallah Ndour est attendu au FCSM en début de semaine afin de parapher son nouveau contrat. Il devrait signer deux années de contrat avec les Lionceaux, plus une année supplémentaire en option. L’officialisation de son transfert devrait tomber dans les prochains jours. La source révèle également que le jeune attaquant Steve Ambri serait proche de rejoindre Sochaux en provenance de Valenciennes.

Abdallah Ndour tentera de se relancer en Ligue 2

À noter qu'Abdallah Ndour a récemment été libéré par la direction de Strasbourg, qui a choisi de ne pas prolonger son contrat expirant en juin prochain. Après six saisons passées en Alsace, le défenseur sénégalais va donc tenter de se relancer en Ligue 2 la saison prochaine. Son nom était du côté de Troyes ces dernières semaines, mais le joueur de 26 ans aurait finalement fait le choix de rejoindre le FC Sochaux-Montbéliard. Chez les Lionceaux, le latéral gauche devrait retrouver son ancien coéquipier strasbourgeois Gaëtan Weissbeck.