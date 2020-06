Real Madrid : Mourinho et Ronaldo proche de se battre

José Mourinho a été l’entraîneur de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. S’ils ont remporté un titre de Liga, les deux Portugais n’étaient pourtant pas les meilleurs amis du monde, loin de là. Ils se seraient même battus sans l’intervention de Luka Modric et ses coéquipiers.

Altercation au Real Madrid

Dans sa biographie intitulée A ma façon, Luka Modric révèle un détail resté longtemps secret entre José Mourinho et Cristiano Ronaldo. Les faits remontent à la saison 2012-2013. José Mourinho était l’entraîneur du Real Madrid et Cristiano Ronaldo le maître à jouer. Lors d’un match de coupe du Roi, les Madrilènes menaient 2-0. Mais le très défensif entraîneur merengue trouvait que « Ronaldo ne revenait pas suffisamment en défense dans sa partie de terrain… » et il s’est mis en colère. Une colère que n’a pas acceptée le quintuple Ballon d’Or qui estimait que malgré ses efforts, le coach continuait à le critiquer. Les deux hommes « se sont beaucoup disputés sur le terrain » jusqu’à la pause. Dans les vestiaires, le Turinois, « au bord des larmes », aurait dit : « Je fais du mieux que je peux et il continue à me critiquer ». Arrivé à son tour dans les vestiaires, le coach s’est remis à critiquer son joueur.

Luka Modric et ses coéquipiers s’interposent

Cristiano Ronaldo n’en pouvait plus d’être critiqué de la sorte et a répondu à José Mourinho. La tension est montée de plusieurs crans et les deux hommes ont failli en venir aux mains. Mais Luka Modric et les autres joueurs du Real Madrid sont intervenus à temps pour éviter que les deux Portugais ne se battent. « Ça a commencé à chauffer entre eux au point où les joueurs ont dû intervenir pour éviter qu’ils se battent », a expliqué le Ballon d’Or 2018.