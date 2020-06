Bundesliga : Qui derrière le Bayern ? Les enjeux de la 30e journée !

À cinq journées du terme de cette édition 2019/2020 de la Bundesliga, le suspense reste total en haut comme en bas du classement. Voici les enjeux de la 30e journée !

Bundesliga, M'Gladbach et Leipzig peuvent s'envoler

C'est une réception bien compliquée que devra négocier le Bayer Leverkusen. Les coéquipers de Kai Havertz reçoivent un Bayern Munich en forme olympique qui reste sur 16 victoires et 1 match nul sur ses 17 derniers matchs. Le Bayer est pour l'instant hors de la zone qualificative pour la Ligue des Champions du fait d'une moins bonne différence de buts que Mönchengladbach. Et pour ne pas voir l'équipe de Marco Rose s'envoler, celle de Peter Bosz doit fructifier cette rencontre. Nul doute que le Bayer cherchera alors à s'inspirer du match aller où il avait réussi la remarquable performance de s'imposer 2-1 à l'Allianz Arena grâce à un doublé de Leon Bailey.

Cette rencontre pourrait bien arranger les affaires de Leipzig (2 points d'avance sur Leverkusen) et M'Gladach (à égalité de points), qui pourraient prendre leurs distances en cas de victoire. Les Roten Bullen ont un match à priori facile, puisqu'ils reçoivent la lanterne rouge, Paderborn. Le Borussia Mönchengladbach se déplace lui à Fribourg, candidat à la Ligue Europa et qui aura besoin d'un succès pour entretenir son espoir.

L'Europe pour les uns, le maintien pour les autres

Chaque rencontre aura un enjeu particulier. Tandis que le Werder Brême a besoin d'une victoire pour sortir de la zone de relégation, Wolfsbourg a aussi besoin d'un succès pour conforter sa 6e place qualificative pour la Ligue Europa, de plus en plus menacée. Car en embuscade, arrive Hoffenheim, qui se déplacera à Düsseldorf, toujours barragiste et qui aimerait bien quitter cette si dangereuse position.

Voilà 11 matchs que Schalke 04 n'a pas gagné, et une victoire sur la pelouse de l'Union Berlin, en difficulté depuis la reprise, pourrait étonnament relancer les Knappen dans la course à l'Europe. Invaincu depuis 6 matchs, le Hertha Berlin est revenu à 4 points de la 6e place et compte bien surfer sur cet allant positif pour ramener un bon résultat de Dortmund et réduire encore l'écart le séparant de Wolfsbourg.

Pronostics (non-garantis)

7/9, dont 4 scores exacts ! C'est le bilan de nos pronostics de la semaine dernière. Allons-nous poursuivre cette superbe série ?

Fribourg 0-1 Borussia M'Gladbach

Bayer Leverkusen 1-3 Bayern Munich

RB Leipzig 6-0 Paderborn

Fortuna Düsseldorf 2-1 Hoffenheim

Eintracht Francfort 1-1 Mayence

Borussia Dortmund 2-2 Hertha Berlin

Werder Brême 0-1 Wolfsbourg

Union Berlin 1-1 Schalke 04

Augsbourg 0-0 Cologne