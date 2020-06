OL : Reprise, l’impressionnant dispositif sanitaire lyonnais

L’ OL a confirmé la date de la reprise de ses activités le lundi 8 juin 2020. Une reprise qui se fera avec des mesures sanitaires très strictes, au centre d'entrainement du club.

OL : La reprise le 8 juin, dans un cadre sanitaire très strict

"OL Protège", un dispositif innovant au centre d'entrainement





L’Olympique Lyonnais va reprendre le chemin de son centre d’entrainement dès le lundi 8 juin. Le club rhodanien va ainsi démarrer la préparation des 8es de finale retour de la Ligue des Champions contre la Juventus en août, mais également la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG . Pour ce faire, l’Olympique Lyonnais a mis en place un dispositif baptisé « OL Protège ». Le club deprécise bien que « la reprise de son activité se fera dans un cadre sanitaire très strict et dans le respect de la protection de la santé des collaborateurs qui est une priorité absolue ». En effet, les responsables de l’OL ont anticipé la reprise des activités en travaillant « depuis plusieurs semaines sur des dispositifs sanitaires ». L'Olympique Lyonnais vise ainsi « une reprise et l’accueil de ses effectifs sportifs professionnels féminins et masculins, mais aussi de ses collaborateurs administratifs et prestataires, dans des conditions sanitaires optimales ».L’indique que son staff médical a élaboré un protocole sanitaire détaillé très strict, et va mettre en place un dispositif nommé : « OL Protège », dès le 8 juin. Il est question d’un projet novateur porté par Loxam/laboratoires Axamed, pour assurer aux personnes qui feront le déplacement au Groupama Stadium un dispositif sanitaire de premier plan. « A cet effet, Loxamed propose le déploiement de son Unité Mobile offrant à ceux qui le souhaitent un accès sécurisé à un diagnostic Covid 19. Basé sur un système de consultation à distance via des médecins urgentistes et grâce à la station « VISIOCHECK », ce dispositif propose un bilan rapide dans le strict respect du secret médical ». Avec ce « dispositif » qu'il qualifie « d'innovant et exemplaire », Jean-Michel Aulas « démontre la volonté de son club de s’inscrire activement dans la relance des activités sportives » dans le Rhône, mais aussi « d’accomplir sa mission citoyenne, en tant qu’acteur social fortement implanté sur son territoire ».