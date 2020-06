LFP : La date d’ouverture du mercato en France est fixée !

La nouvelle est tombée ce vendredi. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé d’ouvrir le mercato entre les clubs français à partir du 8 juin prochain.

Le football français ne reprendra pas. Le 30 avril dernier, la LFP a acté l’arrêt définitif de l’exercice 2019-2020 en raison de la crise liée à la pandémie du coronavirus. Contrairement aux championnats allemand, anglais ou encore espagnol qui iront à leur terme, le foot français est donc à l’arrêt. Par conséquent, les dirigeants sont engagés dans les manoeuvres pour le mercato estival. Et on connait désormais la date d’ouverture du marché des transferts en France, puisque la LFP vient de prendre une mesure exceptionnelle. « Réuni ce 5 juin, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’ouvrir dès le lundi 8 juin 2020 la période des transferts entre clubs français », peut-on lire dans le communiqué de l’instance française. Les clubs français pourront donc officialiser des transferts entre eux dès le lundi prochain.

Quelle date pour le mercato international ?

En revanche, il faudra patienter avant de connaitre la date d'ouverture et de fermeture du mercato international. « Un prochain Conseil d'Administration fixera l'ouverture de la période internationale et la clôture définitive du marché en fonction des décisions de la FIFA et des discussions en cours avec les autres ligues européennes », précise l’instance. Par ailleurs, en cas de reprise des Coupes européennes (Ligues des Champions et Ligue Europa) durant le mois d’août, le marché des transferts international sera sans doute prolongé au-delà du 1er septembre 2020.