Mercato Chelsea : Les Blues en passe de réaliser un gros coup

Alors qu’il était attendu du côté de Liverpool, Timo Werner devrait finalement rejoindre Chelsea, c'est ce qu'annoncent jeudi les médias allemands Bild et Kicker.

Chelsea prêt à payer la clause libératoire

À la surprise général, Timo Werner ne portera pas les couleurs des Reds la saison prochaine. Les champions d’Europe se font doubler dans le dossier par leur rival londonien Chelsea. Les Blues seraient disposés à payer sa clause libératoire estimée entre 55 et 60 millions d'euros et valable seulement jusqu'au 15 juin. Le club entraîné par Franck Lampard offrirait un contrat de cinq ans et 10 millions d’euros par an à l'Allemand, selon le Bild. La presse allemande rapporte également que l'attaquant de Lepzig devrait faire connaître sa décision très bientôt, possiblement dès la semaine prochaine.

Werner, le deuxième meilleur buteur des 5 grands championnats

Considéré comme l’un des buteurs les plus prometteurs du football mondial, Timo Werner pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière en découvrant la Premier League. L’international allemand réalise la saison la plus prolifique de sa jeune carrière avec 25 buts en 29 apparitions en Bundesliga. Toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Stuttgart est le deuxième meilleur buteur des 5 grands championnats européens avec 31 réalisations sur la saison. À Chelsea, Timo Werner sera mis en concurrence avec Tammy Abraham, la révélation de la saison au sein de l'attaque du club londonien.