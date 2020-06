FC Barcelone : Blessé, Messi pourrait manquer la reprise

Et si le FC Barcelone était privé de la star Lionel Messi pour la reprise du championnat ? Le génie argentin n’a pas pris part à l’entraînement collectif ce vendredi, ce qui pose question.

Messi absent 7 à 10 jours

Lionel Messi absent des terrains pour le retour du football en Espagne ? Un drame pour les supporters du Barça et du foot en général. Selon la presse espagnole, la "Pulga" aurait ressentie une gêne mardi dernier et souffrirait de problèmes à l’adducteur. Le meilleur buteur de l’histoire des Blaugranas aurait même passé des examens qui auraient décelé une mini déchirure. Conséquence, le sextuple Ballon d’Or pourrait être tenu éloigné des terrains entre 7 et 10 jours.

"Il est prévu qu’il retrouve le reste du groupe dans les prochains jours"

Ce vendredi, le club catalan a donné des nouvelles de la star argentine « Le capitaine azulgrana a une petite contracture au quadriceps de la jambe droite. Ce vendredi, il a réalisé un travail spécifique pour éviter tout risque, étant donné qu’il ne reste que huit jours avant le premier rendez-vous en Liga. Il est prévu qu’il retrouve le reste du groupe dans les prochains jours », a indiqué le club culé dans un communiqué. Samuel Umtiti, Ansu Fati et Monchu souffrent également de problèmes physiques depuis le retour à l’entraînement. L’équipe de Quique Setién s’entraînera à nouveau samedi avant une journée de repos dimanche. Et le Barça reprendra la compétition le samedi 13 juin à l’occasion d’un déplacement à Majorque à 22h.