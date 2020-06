Real Madrid Mercato : Première offre pour Havertz repoussée

Comme révélé il y a quelques jours, le Real Madrid songe sérieusement à recruter Kai Havertz. Une première offre des Merengues aurait été repoussée par le Bayer Leverkusen.

Le Bayer Leverkusen refuse et réclame 100 M€ pour Kai Havertz

Vu comme le futur du Real Madrid par Zinédine Zidane, Kai Havertz aurait fait l'objet d'une proposition par les dirigeants des Galacticos. Selon le média allemand Bild, une offre de 80 M€ aurait été transmise au Bayer Leverkusen, mais celle-ci aurait été déclinée, jugée insatisfaisante. Le Bayer réclamerait au moins 100 M€ pour son international allemand (7 sélections, 1 but). L'actuel 5e de Bundesliga aimerait tout de même conserver son numéro 29 une saison supplémentaire, comme l'avait révélé Sky Deutschland en milieu de semaine.

Transfermarkt évalue Kai Havertz à 81 M€ (90 M€ avant la pandémie de coronavirus), alors qu'il lui reste encore 2 ans de contrat avec le Bayer Leverkusen. Pour rappel, Sport Bild avait évoqué les situations de Luka Modric et James Rodriguez, qui représentent un poids important dans la masse salariale du club, et qui pourraient ainsi difficilement permettre à la Maison Blanche de revoir sa proposition à la hausse pour le natif d'Aix-la-Chapelle. De plus, la crise actuelle ne devrait pas permettre d'arranger les choses.