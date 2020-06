Manchester City : Un nouvel adjoint pour Pep Guardiola ?

Pep Guardiola aurait trouvé son nouvel adjoint en la personne de Juan Manuel Lillo. Manchester City était sans véritable adjoint depuis le départ de Mikel Arteta pour Arsenal.

Juanma Lillo, le nouvel adjoint de Pep Guardiola

Selon les journaux espagnols As et Marca, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, devrait nommer Juanma Lillo comme adjoint dans les prochains jours. L’entraîneur de 54 ans, ancien adjoint de Jorge Sampaoli avec la sélection chilienne et au FC Séville, a annoncé dans un communiqué qu’il mettait un terme à son aventure chinoise au Qingdao Huangha. Selon Marca, Juanma Lillo devrait arriver dans les prochains jours en Angleterre afin de s’acclimater à son nouvel environnement et à la ville de Manchester.

Guardiola sous les ordres de Lillo...en 2006

Si Lillo parvient à revenir travailler avec l'ancien coach du Barça, l’histoire se souviendra que Pep Guardiola, lors de sa fin de carrière de milieu de terrain, jouait pour les Dorados de Sinaloa sous les ordres de... Juan Manuel Lillo. Impressionné par les méthodes et le savoir-faire de Lillo lors de sa dernière saison avec le club mexicain (2005-2006), l'entraîneur de Manchester City n'a depuis cessé d'échanger avec Lillo. Ce dernier est reconnu pour être partisan d'un football très offensif.