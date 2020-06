FC Barcelone : Début des négociations pour prolonger Messi

Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, devrait entamer les négociations visant à étendre le contrat de son capitaine Lionel Messi.

Lionel Messi n'a plus qu'un an de contrat

À bientôt 33 ans, Lionel Messi vit sa seizième saison professionnelle avec le FC Barcelone. Prolongé à maintes reprises, son contrat arrive doucement mais sûrement à échéance. L'année prochaine, La Pulga sera libre. De fait, les dirigeants catalans, le président Josep Maria Bartomeu et le directeur général Oscar Grau, vont entamer des négociations avec le clan Messi, sous la houlette de Jorge, le père du joueur, ont indiqué la Cadena Copa,Sport et Marca.

Ce dernier média avance que le numéro 10 du Barça souhaite conserver dans son nouveau contrat la clause lui permettant de le résilier chaque année, quelle qu'en soit la durée. L'international argentin (138 sélections, 70 buts) pourrait activer cette clause non pas pour changer de club, mais plutôt pour mettre un terme à sa carrière, ont ajouté les médias. Lionel Messi, déjà dans tous les livres d'histoire du FC Barcelone, pourrait y figurer jusqu'à l'épilogue en devenant le joueur le plus capé du club. Il a porté le maillot Blaugrana à 718 reprises (pour 627 buts !) au cours de sa carrière, c'est Xavi qui détient le record avec 767 apparitions, soit 49 de plus que La Pulga.