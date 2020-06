ASSE Mercato : Officiel, un jeune intègre l’équipe de Puel

L’ ASSE avance sur la voie de la promotion de jeunes joueurs très talentueux. En témoigne le premier contrat professionnel offert, ce vendredi 5 juin à un milieu de terrain de 16 ans.

ASSE : Premier contrat pro pour Lucas Gourna-Douath

Ayant intégré le centre de formation de l’ASSE en août 2018, un jeune joueur très prometteur est désormais professionnel. Le club ligérien lui a offert un bail professionnel de trois saisons. Officiellement, Lucas Gourna-Douath est maintenant lié à l’AS Saint-Étienne jusqu'en 2023. Le néo-pro a en effet franchi les étapes chez les Verts très rapidement. Dès son arrivée il s’est imposé comme l'un des piliers du groupe U17 et de ce fait, a été surclassé en U19 National, puis convoqué régulièrement en National 2 avec la réserve de l’ASSE. Lucas Gourna-Douath a fait des apparitions dans le groupe professionnel lors des entrainements, mais il n’a pas joué avec l’équipe dirigée par Claude Puel. La signature de ce vendredi est donc une étape franchie, vers le très haut niveau, pour le natif de Villeneuve-Saint-Georges. Il s’en réjouit logiquement.

Gourna-Douath rêve d'une carrière à la Loïc Perrin à l'ASSE

Après deux ans à l’AS Saint-Étienne, Lucas Gourna-Douath est passé professionnel. Pour lui, « c’est une immense fierté de signer son premier contrat professionnel au sein d'un club aussi prestigieux ». Sûr de son talent, le jeune joueur nourrit déjà de grandes ambitions. « Je suis issu de la formation stéphanoise et j’aspire à devenir un homme sur qui l'ASSE peut et pourra compter », a-t-il déclaré. Le milieu central promu veut s’inspirer de l’exemple du capitaine des Verts. Il se dit en effet énormément motivé par le parcours de Loïc Perrin, formé au club ligérien, et présent depuis 2003, soit 17 ans de suite. « Je veux suivre ce genre d’exemple ! Le plus dur reste à venir, place au travail… », a conclu Lucas Gourna-Douath.