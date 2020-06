RC Lens : Délai fixé pour lancer le mercato du Racing Club

Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille a fait le point sur le mercato estival du club promu en Ligue 1, sur RMC Sport.

Le RC Lens travaille sur le dossier interne, en priorité

Combien de joueurs le RC Lens va-t-il recruter cet été pour renforcer son équipe, en vue de la Ligue 1 ? Quelles sont les pistes chaudes des Sang et Or, à quelques jours de l’ouverture officielle du mercato en France, le 8 juin ? Rien n’a filtré pour l’instant, malgré la sortie d'Arnaud Pouille sur RMC Sport. « On est en train d’agir comme on le peut depuis janvier sur les joueurs libres », a-t-il fait savoir sur la radio. Pour le moment, le Racing Club de Lens se concentre plutôt sur « le mercato interne aussi, en travaillant sur les dossiers des joueurs que l'entraineur Franck Haise veut « conserver sur le plus long terme ».

Le DG du RC Lens confirme des pistes en France, en Belgique et aux Pays-Bas

Le directeur général ne dévoile certes pas les noms des joueurs convoités par le RC Lens, mais il confirme « des cibles en France, en Belgique ou encore Pays-Bas… ». Il faut dire que le mercato estival du club nordiste n’est pas encore officiellement ouvert. Arnaud Pouille attend en effet « l’autorisation du club » pour passer concrètement à l’offensive. Il explique cette situation par le fait que « les clubs n’ont pas encore déposé leurs budgets ». Il faut noter que la DNCG a décalé du 8 au 15 juin, les dépôts de budgets. Dès lors, le RC Lens se réjouit de pouvoir « travailler » sur certains dossiers. « Ça prendra plus de temps que les saisons précédentes », a prévenu le responsable.