SRFC : Démission importante d'un cadre du Stade Rennais

Le limogeage d’Olivier Létang continue d'avoir des effets sur l’organigramme du Stade Rennais (SRFC). Cette fois, c’est un des proches de l’ancien président breton qui a démissionné de son mandat d’administrateur de la formation rennaise.

Christophe Chenut a quitté le Stade Rennais FC en douce

L’arrivée de Nicolas Holveck en remplacement d’Olivier Létang, démis du poste de président du Stade Rennais le 7 février dernier, n’est pas forcément une bonne chose pour tout le monde au club. Si des joueurs comme M'Baye Niang veulent quitter le SRFC au mercato estival, c'est en partie pour protester contre le licenciement d'Olivier Létang. Ils ont déjà été devancés par Christophe Chenut, l'homme à l'origine de la venue de l'ancien président au club de l'Ille-et-Vilaine. En effet, Christophe Chenut a démissionné du conseil d’administration de l’écurie bretonne le 17 avril dernier sans le moindre bruit. Selon Ouest-France, cette démission avait été annoncée « lors d’un conseil d’administration » présidé par Jacques Delanoë.

SRFC : Qui est Christophe Chenut ?

Âgé de 57 ans, l’homme avait été président du Stade de Reims, administrateur du Paris Saint-Germain, d’Evian et directeur général du plus grand média sportif de France, L’Équipe. Christophe Chenut et Olivier Létang sont très proches depuis 24 ans. Olivier Létang était alors joueur au Mans. C'est lui qui avait recommandé l'ancien directeur sportif du PSG à François-Henri Pinault, le propriétaire du Stade Rennais. Il avait fait cette révélation dans les colonnes du même média le 26 avril 2019 en disant : "François-Henri m’a recontacté à l’automne 2017, pour me demander conseil. Et là, ça a été immédiat. Je lui ai dit : J’ai la personne qu’il te faut. Elle a absolument toutes les compétences et en meurt d’envie." Et s'il avait sifflé le nom de Létang au propriétaire du club, c'est aussi parce que l'ancien parisien voulait diriger le projet rennais.

"Ça faisait trois ans qu’Olivier me disait : le projet qui me motiverait, c’est le Stade Rennais. Appelle François-Henri Pinault, je sais que tu le connais, propose-lui qu’on le rencontre", révélait celui qui a quitté en toute discrétion le conseil d'administration du SRFC.