ASSE Mercato : Après Gourna-Douath, Saban et Green signent

Comme pressenti, l’ ASSE enchaine avec les signatures internes. Ainsi, Mathys Saban et Étienne Green ont aussi signé ce vendredi, à la suite de Lucas Gourna-Douath.

ASSE : Mathys Saban et Étienne Green ont aussi leur 1er contrat pro

Claude Puel et Xavier Thuilot, respectivement manager général et directeur général sont à l’oeuvre à l’ASSE. Ils font la part belle aux jeunes joueurs très prometteurs issus du centre de formation de l’AS Saint-Étienne. Ce vendredi 5 juin, le club ligérien a promu le milieu de terrain Lucas Gourna-Douath (16 ans). Et ce n’est pas tout ! Deux autres des ses promotionnaires, Mathys Saban et Étienne Green, sont aussi devenus professionnels. Ils ont paraphé respectivement un contrat de trois saisons et une saison. Mathys Saban est un milieu de terrain de 18 ans, passé par l’INF Clairefontaine, avant de rejoindre l’ASSE en 2016. Quant à Etienne Green (20 ans en juillet), c’est un gardien de but qui a fait toutes ses classes à l’Académie de l’ASSE. Il y avait été admis en 2009, alors qu’il n'avait que 9 ans. Avec son nouveau statut, il est sur les traces d’Anthony Maisonnial (22 ans, Paris FC), d’Alexis Guendouz (24 ans) et Sefan Bajic (18 ans), tous formés chez les Verts.

Réactions des deux néo-professionnels de l'ASSE

Les deux jeunes néo-pros ont réagi à leur promotion au sein de leur club formateur. « C’est une fierté de passer professionnel avec l’AS Saint-Étienne. Cette signature est une étape importante. Même si je suis pro, je reste en apprentissage. Il me reste encore du chemin à parcourir et des progrès à réaliser, mais je suis prêt à redoubler d'efforts pour atteindre mes objectifs », a déclaré Mathys Saban. Quant à Etienne Green, « c’est une satisfaction et un honneur de signer professionnel avec l’ASSE ». Il espère, avec ce nouveau contrat, « continuer à grandir et à progresser à côté de gardiens de but expérimentés qu’il côtoie déjà régulièrement à l’entraînement ».