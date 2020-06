RC Lens Mercato : Corentin Jean, l’option d’achat levée

Le RC Lens a levé l’option d’achat du contrat de prêt de Corentin Jean, selon La Voix du Nord. Le polyvalent joueur avait été prêté par le Toulouse FC au Racing Club en janvier 2020, lors du mercato hivernal.

RC Lens : Corentin Jean enrôlé jusqu'en juin 2023

Prêté au RC Lens lors de la deuxième moitié de la saison 2019-2020, Corentin Jean va retrouver la Ligue 1 avec le club promu. C’est l’information livrée par le média régional, qui croit savoir que le Racing Club de Lens a déjà levé l’option d’achat inscrit dans le bail de l’attaquant toulousain lors de son prêt, pendant le marché de l’hiver. La source indique qu’il « va s’engager officiellement pour trois saisons », jusqu’à fin juin 2023. Pour conserver le joueur de 24 ans, les dirigeants des Sang et Or ont déboursé un million d’euros.

Jean a convaincu le RC Lens en 10 matchs seulement

Corentin Jean a été aligné 10 fois, soit 9 fois en Ligue 2 et une fois en Coupe de la Ligue, en deux mois et demi sous le maillot du RC Lens. Il a marqué 3 buts en championnat. Une performance suffisante aux yeux des responsables lensois pour le recruter définitivement. Corentin Jean est la 3e recrue estivale des Artésiens. Concernant les transferts de Jonathan Clauss (latéral droit) en fin de contrat à Arminia Bielefeld (D2 allemande) et du défenseur central Loïc Badé (du Havre AC, 20 ans), ils seraient déjà actés en coulisses.