Mercato PSG : Angel Di Maria jure fidélité au Paris SG

Dans une interview accordée à L’Équipe, Angel Di Maria s’est confié sur ses intentions pour la fin de sa carrière. Le milieu de terrain est lié au PSG jusqu’en juin 2021.

Angel Di Maria veut terminer sa carrière au PSG

Titulaire au Paris Saint-Germain depuis son arrivée en août 2015, Angel Di Maria sort d’une excellente saison en Championnat. L’international argentin a été sacré meilleur passeur de Ligue 1 avec un bilan de 14 passes décisives. À 32 ans, l'international argentin multiplie les performances à Paris et ne s'imagine pas pour autant changer d'air. Angel Di Maria a en effet confirmé dans une interview accordée à L’Équipe qu’il a tout ce qu’il veut dans la capitale et n’envisage pas un départ. Il a réitéré sa volonté de terminer sa carrière européenne au Paris Saint-Germain. « Terminer ma carrière en Europe avec le PSG est la seule chose que je souhaite et que j'ai en tête. Je suis heureux ici, ma famille aussi », a-t-il déclaré.

Prolongation en vue pour Angel Di Maria ?

Toutefois, Angel Di Maria se rapproche doucement d’un départ du PSG. Jusqu’ici, le milieu offensif n’a pas encore prolongé son contrat expirant en juin 2021. El Fideo a d’ailleurs révélé qu'aucune discussion n'avait été entamée pour le renouvellement de son bail. « Quant à la suite, je n'en sais rien pour l'instant. On n'a entamé aucune discussion et ce n'est pas mon intention pour le moment », a-t-il confié. Faute de prolongation, il pourait quitter le club à l'issue de la saison prochaine. Mais pour le moment, l’ancien joueur du Real Madrid « souhaite se concentrer sur le terrain, le reste viendra plus tard ».