RC Strasbourg : FFF, Raymond Domenech soutient Marc Keller

Raymond Domenech a apporté son soutien au président du RC Strasbourg, Marc Keller, candidat à la présidence de la Fédération Française de Football (FFF) pour la succession de Noël Le Graët.

Raymond Domenech tient le patron du RC Strasbourg en estime. Alors qu’il est question de la succession de Noël Le Graët (78 ans) à la présidence de la Fédération Française de Football (FFF), l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France (2004-2010) a affiché son soutien à Marc Keller. « Il a les épaules pour être un haut dirigeant français », a-t-il confié à L’Équipe du soir, média pour lequel il est par ailleurs consultant. Il faut noter que Luis Fernandez (60 ans) a annoncé son ambition de constituer une liste d’anciens joueurs, pour briguer le fauteuil de la présidence de la FFF. Selon lui, les anciens joueurs ont souvent été mis de côté. « On nous a toujours empêché de rentrer, de participer. Ça m'a toujours fait mal », a-t-il souligné sur RMC.

Raymond Domenech n'approuve pas le projet de Luis Fernandez

Le champion d’Europe 1984 est soutenu dans son projet par les générations 84 et 98. Mais Raymond Domenech, lui-même ancien joueur (1970-1986), ne semble pas convaincu par le seul argument selon lequel il faut un ex-footballeur à la FFF. « Dans les interviews, j'ai préféré celle de Marc Keller (52 ans). Il n'était pas joueur en 1984 ni en 1998, mais il a mouillé le maillot », a expliqué le technicien de 68 ans, doublé de la casquette de président du syndicat des entraineurs (Unecatef). À noter que le patron du RC Strasbourg est un ancien footballeur (1987-2001). Il est membre du Comité Exécutif de la FFF depuis 2017. Si Raymond Domenech préfère le soutenir, c'est avant tout parce qu'il a fait ses preuves à la tête du RC Strasbourg et non pas parce qu'il a été seulement ancien footballeur.