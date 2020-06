Mercato ASSE: Mathys Saban, nouvelle signature de Claude Puel

Le mercato ASSE se passe bien en interne puisque Claude Puel vient de faire signer Mathys Saban (jeune milieu de terrain de 18 ans). Le coach de l’ AS Saint-Étienne déroule son plan de relance de l’AS Saint-Étienne sur la durée.

Mercato ASSE : Mathys Saban signe son premier contrat pro à l’AS Saint-Étienne

Mathys Saban, jeune joueur du centre de formation de l’ ASSE depuis 2016, vient de bénéficier de son premier contrat professionnel. Le milieu de terrain s’est engagé avec son club formateur l’AS Saint-Étienne vendredi 5 juin 2020 pour les 3 années à venir. Le club a officialisé sa signature sur ses différents canaux de communication comme à l’accoutumée. Le néo-pro ne cache pas sa satisfaction de bénéficier de la confiance de ses dirigeants. Mathys Saban a déclaré à l’officialisation de sa signature : "C’est une fierté de passer professionnel avec l’AS Saint-Étienne. Je remercie ma famille et mes agents pour leur soutien au quotidien (…) Je n’ai que 18 ans et je sais qu’il me reste encore du chemin à parcourir et des progrès à réaliser, mais je suis prêt à redoubler d'efforts pour atteindre mes objectifs." Des mots qui devraient plaire à Claude Puel. Le technicien stéphanois ne fait aucune concession sur la discipline et la valeur travail. Mathys Saban est donc bien inspiré d’afficher sa disponibilité à continuer d’apprendre ainsi que sa détermination à atteindre ses objectifs au club.

Qui est Mathys Saban ?

Le jeune Mathys Saban est un joueur français arrivé au centre de formation de l’ASSE à l’âge de 14 ans. Il venait de l'US Torcy après un passage à l’INF Clairefontaine. Le milieu de terrain a évolué la saison 2018-2019 au sein de la catégorie des 17 ans en division National. Il a ensuite rejoint les 19 ans avant de faire quelques incursions intéressantes dans l’équipe de la réserve professionnelle. C’est au sein de cette équipe qu’il a attiré le regard de Claude Puel qui a validé le projet de sa signature d’un contrat pro. L’entraîneur avait affirmé à sa prise de fonction chez les Verts qu’il venait préparer l’avenir. Son recrutement de jeunes joueurs et sa mise en avant des meilleurs éléments de la formation de l’ASSE montrent qu’il a commencé la mise en place de son projet.

Un mercato ASSE peu mouvementé, une chance pour les néo-pros

Mathys Saban, dès la saison prochaine, devrait commencer à joueur ses premiers matchs avec l'équipe première de l'ASSE. Le stage de présaison devrait permettre d'accélérer sa mise à niveau. Avec un mercato ASSE faible dans le sens des arrivées, les jeunes promus devraient, aussi peu qu'ils se montreront à la hauteur des attentes, bénéficier de temps de jeu. Le marché des transferts qui s'ouvrira en France dès lundi devrait permettre à plusieurs joueurs, plus dans les plans du coach, de quitter le club.