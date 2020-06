Mercato PSG: «Signe ce contrat», Mbappé veut contrarier l'ASSE

Dans un commentaire posté sur Instagram, l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé a cherché à contrarier un plan de l'ASSE. Le club stéphanois est en lice pour recruter Adil Aouchiche, lequel n'a toujours pas accepté l'offre du Paris Saint-Germain pour la signature de son contrat professionnel.

Mbappé demande à Aouchiche de signer au PSG

La réponse d’Adil Aouchiche qui rend optimiste pour l'ASSE





Le flou persiste sur l’avenir d’Adil Aouchiche. En effet, le milieu de terrain n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG. Une situation contractuelle qui a réveillé l’intérêt de nombreux clubs européens. L’serait en pole positon pour l’accueillir, d’autant plus que le jeune joueur aurait déjà passé la visite médicale à Sainté . Mais du côté du PSG, on pousse toujours pour qu'Adil Aouchiche signe son premier contrat pro au sein de son club formateur. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé qui a prodigué un conseil à son jeune partenaire. Sur le ton de la plaisanterie, le champion du monde a demandé à Adil Aouchiche de s’engager en faveur du PSG. « Signe le contrat ! Je t'en offre d'autres des baskets », a posté Kylian Mbappé sous une publication Instragram du joueur de 17 ans montrant de nouvelles paires de baskets.Le jeune milieu de terrain n’a pas tardé à répondre au numéro 7 parisien. « Je ne te fais plus confiance toi ! Tu me dois déjà trop de trucs », a-t-il répondu. Cette plaisanterie entre copains pourrait en dire long sur les intentions d'Adil Aouchiche. Et si le jeune parisien avait déjà fait le choix de rejoindre l'ASSE dont il a visité les installations. Le principal concerné ne montre en tout cas pas vraiment de signes d'une volonté de rester au Paris Saint-Germain où il est peu certain de jouer la saison prochaine. Avec les joueurs de haut niveau qui forment l'effectif du club de la capitale, les jeunes issus du centre de formation du PSG sont réticents à l'idée de se lier au club.