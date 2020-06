RC Lens Mercato : Bientôt l’officialisation pour un gardien

Le RC Lens s’apprête à accueillir un nouveau gardien. Dans les tuyaux depuis quelques heures, la signature de Wuilker Farinez serait imminente chez les Sang et Or. Un des proches du portier vénézuélien vient de vendre la mèche.

Wuilker Farinez va rejoindre le RC Lens

Sauf retournement de situation, le RC Lens va recruter un nouveau portier cet été. Annoncé sur les tablettes du Racing, Wuilker Farinez va rejoindre les Sang et Or au mercato prochain. Âgé de 22 ans, le gardien de but évolue actuellement du côté de Millonarios en D1 colombienne. Sur Instagram, Luis Farinez, le père du portier vénézuélien, a annoncé le départ de son fils vers l’Europe. Comme l’annonçait la presse locale, notamment Caracol, le portier international (24 sélections) va dans un premier temps être prêté pour une saison avec option d’achat au promu lensois. Dans l’Artois, il va retrouver son ancien coéquipier Jader Valencia. Arrivé l’été dernier, l’attaquant colombien de 22 ans est prêté par Millonarios pour deux saisons. Il a surtout évolué avec la réserve la saison dernière histoire de s’acclimater à un nouveau championnat.

Farinez, un nouveau coup d’Oughourlian

Comme le Colombien, Wuilker Farinez sera donc Lensois au moins une saison. Il faut dire que son arrivée est davantage facilitée par Joseph Oughourlian. Le patron du RC Lens est également actionnaire de Millonarios. Jader Valencia était d’ailleurs le premier joueur à faire l’objet d’une transaction entre les deux clubs de Joseph Oughourlian. Reste maintenant à savoir si Wuilker Farinez va directement intégrer le groupe de Franck Haise. Mais dans ce cas, le Vénézuélien devra se battre pour un rôle de doublure de Jean-Louis Leca, le portier titulaire des Sang et Or.