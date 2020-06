RC Lens, Amiens SC Mercato : La priorité de Kakuta dévoilée

Le RC Lens est toujours aux trousses de Gaël Kakuta, dont le club Amiens SC, est relégué en Ligue 2. Le milieu offensif manifeste aussi un intérêt réciproque pour son club formateur.

RC Lens : Gaël Kakuta veut rejoindre le Racing Club

Alors que la levée d’option d’achat de Corentin Jean est en attente d'officialisation, le RC Lens est toujours intéressé par les services de Gaël Kakuta. Quant au joueur de 29 ans, il n’est pas insensible à l'intérêt du Racing Club de Lens (RCL). D’après les informations de La Voix du Nord, le N° 10 d’Amiens SC privilégie la destination lensoise. En d’autres termes, il fait de son retour au RC Lens une priorité, si l’on en croit cette source. Toutefois, son arrivée dans le Pas-de-Calais ne se fera pas sans paiement d'indemnité de transfert. Le club Picard espère toucher au moins 5 million d'euros sur le transfert de son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2022.

Ce que peut apporter Gaël Kakuta au RCL

Gaël Kakuta a été formé à la Gaillette entre 1999 et 2007, avant de rejoindre Chelsea en Angleterre, alors qu’il n’avait que 16 ans. Le Franco-Congolais n’a donc jamais joué sous les couleurs du RCL. Il a pourtant connu 11 clubs et a joué dans six championnats différents entre 2009 à 2020. C’est donc une opportunité pour le natif de Lille de revenir là ou tout a commencé pour lui. Promu en Ligue 1 Conforama, le RCL a besoin de joueurs expérimentés pour éviter un retour rapide en seconde division. Et l'international congolais en est un, grâce à son passage à Chelsea FC, Fulham, Bolton, Dijon FCO, Vitesse Arnhem, Lazio Rome, Rayo Vallecano, FC Séville, Hebei China Fortune, Deportivo La Corongne et tout récemment à Amiens SC. Le mercato estival ouvrant ses portes lundi prochain en France, un changement pourrait intervenir sur ce dossier. Franck Haise souhaite vite disposer de l'ensemble de ses joueurs pour préparer la saison à venir.