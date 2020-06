PSG : Al-Khelaïfi pousse pour un retour rapide de la Ligue 1

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, participe aux discussions concernant la reprise de la Ligue 1. Et le dirigeant parisien souhaite que le championnat de France reprenne le plus vite possible.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi souhaite reprendre la Ligue 1 plus tôt que prévu

La saison 2019-2020 de Ligue 1 est définitivement terminée depuis le 30 avril dernier. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé de mettre fin au championnat en raison de la crise sanitaire et a fixé les dates du 22 et 23 août 2020 pour débuter le prochain exercice. Mais ce calendrier ne convient pas à tout le monde. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain qui milite pour un retour rapide à la compétition. L'Équipe révèle en effet que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a demandé lors du Conseil d'administration qui s'est tenu hier vendredi s'il était possible d'avancer le début du Championnat de France. Le président du PSG aimerait que la Ligue 1 démarre le week-end des 8 et 9 août, des dates initialement prévues avant la crise du coronavirus.

Vers une reprise précoce de la Ligue 1 ?

Nasser Al-Khelaïfi voudrait donc que le Paris Saint-Germain joue plus de matchs officiels avant la reprise de la Ligue des Champions, prévue durant le mois d’août. La source explique également que la Ligue de Football Pofessionnel étudiera la demande du président du PSG dans les jours à venir, mais certains membres du conseil d'administration « doutent qu'un changement soit possible ».