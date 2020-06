ASSE - PSG : Coupe de France, une bonne nouvelle pour Sainté

Dirigeants, joueurs et supporters de l’ ASSE militent pour que la finale de la Coupe de France contre le PSG, se dispute devant leur public au Stade de France. Le président de la FFF leur donne espoir.

Finale ASSE - PSG : L'idée de huis clos abandonnée par la FFF ?

L’ASSE peut rêver d’une finale face au PSG avec des spectateurs. C’est possible, selon l’évolution de la situation sanitaire. Notons que le président de la Fédération Française de Football souhaite que cette rencontre se dispute en ouverture de la saison 2020-2021, en août. D'abord favorable à un huis clos absolu en avril, Noël Le Graët a changé sa position. Il envisage désormais la possibilité pour l’AS Saint-Étienne d’affronter le Paris Saint-Germain devant quelques supporters au Stade de France. Le patron de la FFF a confié à l’AFP, son espoir sur la présence du public pour la finale de la Coupe de France. Il promet d’oeuvrer pour que le match ASSE - PSG ne se joue pas à huis clos. « Bien sûr, c'est ce qu'on va demander (aux autorités, NDLR) », a répondu Noël Le Graët à l’Agence France Presse. « C’est mon souhait en tout cas. On a des contacts avec l'État. On est en conversation permanente, avec des avancées qui me paraissent positives », a-t-il rassuré ensuite.

ASSE : Historique qualification aux dépens du Stade Rennais

L'ASSE s'est qualifiée de façon héroïque en éliminant le Stade Rennais (2-1), dans les tous derniers instants du match. C'était le 5 mars 2020 au stade Geoffroy-Guichard, devant plus de 30 535 spectateurs. Menée (1-0, 33e), suite à un penalty transformé par M'Baye Niang, l'ASSE avait égalisé par Timothée Kolodziejczak (1-1, 43e), avant de renverser les Rennais, au bout du temps additionnel, grâce à un splendide but de Ryad Boudebouz (2-1, 90e + 4). Le peuple vert avait alors envahi la pelouse pour célébrer l'historique qualification de son équipe, 38 ans après la finale de la Coupe de France perdue contre le PSG.