PSG Mercato : Aouchiche, le coach des U18 le pousse à l’ASSE

Adil Aouchiche serait bien inspiré en s'engageant avec l’ASSE selon son coach chez les Tricolores U18, contrairement à Kylian Mbappé qui l’invite à signer avec le PSG.

Aouchiche : Mbappé l'invite à signer au PSG, Giuntini dit non !

La signature officielle d’Adil Aouchiche à l’ASSE est dans les tuyaux. Le PSG, club formateur de l’international U18, fait tout son possible pour lui offrir un premier contrat pro, malgré l’avance prise par l’AS Saint-Étienne. Kylian Mbappé s’est même impliqué dans le dossier en recommandant à la pépite parisienne de « signer le contrat » que lui propose le Paris Saint-Germain. Adil Aouchiche refuse de rester à Paris car il est convaincu qu’il n’aura pas le temps de jeu nécessaire pour sa progression à cause des nombreuses stars et joueurs de haut niveau au sein de l’équipe de Thomas Tuchel. Il privilégie donc le projet sportif que lui propose l’ASSE. Et le milieu offensif de 17 ans fait le bon choix selon Jean-Claude Giuntini. Dans ses confidences à France Bleu sur Adil Aouchiche, le sélectionneur de l’équipe de France U18 a fait savoir qu’il a eu des échanges avec ce dernier sur son avenir. « Je pense que l'ASSE est intéressante pour lui, pour avoir un temps de jeu garanti et plus conséquent qu'au PSG », a conseillé le technicien de 63 ans.

Puel est le coach qui peut lancer Aouchiche, selon Giuntini

L’AS Saint-Étienne est le club idéal pour Adil Aouchiche, car le club est réputé pour « l’attachement de son public et son environnement positif » selon le sélectionneur. « La personnalité de Claude Puel, attentif à l'éclosion de joueurs en devenir » est également un point positif pour le joueur en fin de contrat au PSG. D’après Jean-Claude Giuntini, le manager général et coach de l’ASSE « est capable de mettre en valeur le potentiel d'un jeune joueur et le faire entrer dans l'équipe professionnelle ». Pour finir, l’entraineur d’Adil Aouchiche chez les Bleuets estime que plusieurs « conditions sont réunies pour qu'il puisse s'exprimer » chez les Verts.