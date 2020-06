Bordeaux, OL : Benoît Costil avertit les gardiens lyonnais

L’arrivée de Christophe Revel à l’OL a fait réagir Benoît Costil. Ancien poulain du nouveau coach des gardiens lyonnais, le capitaine des Girondins sait ce qui attend ses homologues rhodaniens.

Le message de Benoît Costil suite à l’arrivée de Christophe Revel à l’OL

Après le départ de Grégory Coupet, l’OL a choisi Christophe Revel pour prendre sa succession comme entraîneur des gardiens lyonnais. Passé par l’école de Revel au Stade Rennais, Benoît Costil a réagi à l’arrivée de son ancien mentor à Lyon. Le gardien bordelais adresse notamment un message à ses homologues rhodaniens. « Je suis persuadé que les gardiens lyonnais vont se régaler. Même s’ils vont peut-être avoir quelques nœuds au cerveau sur quinze jours-trois semaines », a glissé le gardien des Girondins à So Foot. Toutefois, le capitaine de Bordeaux estime que le technicien de 41 ans apportera un plus à Anthony Lopes et aux autres portiers de Lyon.

Les Bleus avec Revel

A ce sujet, Benoît Costil reconnaît que Christophe Revel lui a été d’un grand apport dans sa carrière. « Christophe aime être plus précis et bosser les situations de match. Au début, ça a été un casse-tête sur 3 semaines-1 mois pour intégrer tout ça, mais ça a été hyper bénéfique », a confié le portier de 32 ans. C’est d’ailleurs sous les ordres du nouveau coach des gardiens de l’OL que le portier bordelais avait été appelé par Didier Deschamps entre 2014 et 2018. Sur cette période, Costil n’a disputé qu’un seul match avec les Bleus. Mais il avait notamment été retenu pour l’Euro 2016 et la phase de poules de la Ligue des Nations en 2018.