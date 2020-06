RC Strasbourg Mercato : Thierry Laurey apprécie les renforts

Le RC Strasbourg a renforcé son staff technique pour être d’attaque lors de la saison 2020-2021. Le coach Thierry Laurey apprécie les techniciens qui l’ont rejoint et annonce la couleur sur le mercato d’été.

RC Strasbourg : Laurey juge les renforts Kuentz et Cassard

Le président du RC Strasbourg a fait revenir Jean-Marc Kuentz au club. Le technicien en provenance du Stade Rennais intègre l’équipe de Thierry Laurey. Le technicien de 55 ans n’est pas le seul renfort recruté par le Racing Club Strasbourg Alsace. Stéphane Cassard (47 ans), anciennement entraineur des portiers à l’OM entre 2014 et 2019, a aussi été recruté. Il remplace Jean-Yves Hours au poste. Originaire de l’Alsace, Jean-Marc Kuentz fait ainsi un retour à la maison, car il avait passé 22 ans au RC Strasbourg, comme adjoint de René Girard, Pierre Mankowski, Claude Le Roy, Yvon Pouliquen ou encore Yvan Hasek. Il avait aussi été responsable de la formation. Thierry Laurey apprécie son retour. « L'expérience de Jean-Marc Kuentz est intéressante. Il a pas mal de vécu et va nous apporter pas mal de choses », s’est-il réjoui, dans France Football. Idem concernant Stéphane Cassard. « Il a connu le haut niveau avec l’Olympique de Marseille. J’espère qu’il apportera son écot à ce qu’on veut mettre en place », a souligné le patron du staff technique du RCSA.

Le coach du Racing Club espère 3 nouveaux joueurs au moins cet été

Au sujet des éventuels renforts au sein de son équipe, Thierry Laurey songe d’abord au remplacement des joueurs en fin de contrat et libérés : Benjamin Corgnet (33 ans), Jérémy Grimm (33 ans) et Abdallah Ndour (26 ans). Ayant recruté Mehdi Chahiri (24 ans) du Red Star en janvier 2020, le coach du RC Strasbourg attend trois joueurs cet été. « Ce n’est pas beaucoup, mais au moins un ou deux devra nous apporter une plus-value et on tentera aussi peut-être un coup avec un jeune joueur », a-t-il annoncé. Pour rappel, les dirigeants strasbourgeois ont déjà acté le transfert de Mahamé Siby, un milieu de terrain en provenance de Valenciennes. Ils auraient désormais les yeux sur Jérémy Gélin du Stade Rennais.