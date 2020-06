Montpellier HSC : Giroud révèle les raisons de sa signature

Auréolé du statut de meilleur buteur de Ligue 2 avec le Tours FC, Olivier Giroud avait été courtisé par plusieurs clubs qui lui proposaient plus d’argent lors du mercato estival 2010. Mais l'attaquant de Chelsea avait signé au Montpellier HSC. Dans l’émission 100% Paillade, l'international français a expliqué pourquoi il avait accepté de signer Mhsc.

Brillant au Tours FC, Olivier Giroud avait terminé la saison 2009-2010 meilleur buteur de Ligue 2, une performance qui avait placé l’international français dans le viseur de plusieurs clubs où il aurait rapidement gagné beaucoup d’argent. « Je me suis déjà souvent exprimé sur ce sujet. Mais j’avais en effet des contacts avec le Celtic où j’aurais pu connaître de magnifiques ambiances à Celtic Park et où j’aurais pu avoir un tremplin vers la Premier League. J’avais des contacts avec Middlesbrough alors en Championship », s’est rappelé l’ancien buteur d’Arsenal.

Malgré les offres alléchantes qui lui avaient été faites, Olivier Giroud avait signé à Montpellier HSC. Le natif de Chambery a expliqué que 3 raisons avaient motivé sa signature. « La première, c’est que je voulais laisser une trace en Ligue 1 avant de partir. Je n’avais jamais joué un match de Ligue 1 avant de signer à Montpellier. La seconde c’est que mon entourage et mes agents m’ont conseillé de partir à Montpellier. Mes agents auraient pu alors gagner plus d’argent en m’envoyant au Celtic. L’argent est important dans ma carrière, je ne joue pas au foot pour la gloire, mais ça n’a jamais été l’objectif numéro un, c’est pour ça que j’ai préféré aussi aller à Montpellier. Enfin, il y a eu c’est vrai le coup de fil de notre regretté Loulou qui m’a convaincu de ne pas aller en Écosse. Il a su trouver les mots pour me convaincre de venir, et j’ai signé à Montpellier », a révélé le champion du monde 2018, qui vient de prolonger à Chelsea pour une saison supplémentaire (juin 2021).